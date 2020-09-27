Новый рекорд по заболевшим: за сутки коронавирусом в Калужской области заболели 62 человека

В Калужской области за последние сутки подтвердились 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили во воскресенье, 27 сентября, в региональном оперативном штабе. Количество заболевших достигло 9071 человек.
Как мы писали, на сегодня список выздоровевших пополнили 2 калужанина. Всего с ковидом в регионе справились уже 7 525 жителей региона.
Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв ковида 74 человека.
На лечении остаются 1472 калужанина.
Такие данные на сегодня оперштаб прислал по районам:
• Калуга – 415 (+25 к предыдущему дню),
• Обнинск – 178 (+13),
• Людиновский район – 126 (0),
• Боровский район – 125 (0),
• Дзержинский район – 84 (+7),
• Жуковский район – 70 (0),
• Козельский район – 72 (+3),
• Кировский район – 60 (+1),
• Малоярославецкий район – 63 (+5),
• Бабынинский район – 49 (0),
• Перемышльский район – 32 (+1),
• Сухиничский район – 31 (0),
• Жиздринский район – 31 (+1),
• Мещовский район – 20 (0),
• Спас-Деменский район – 16 (0),
• Ульяновский район – 15 (0),
• Юхновский район – 16 (+2),
• Думиничский район – 15 (+2),
• Износковский район – 11 (0),
• Ферзиковский район – 11 (0),
• Тарусский район – 10 (0),
• Медынский район – 10 (0),
• Барятинский район – 5 (0),
• Хвастовичский район – 4 (0),
• Мосальский район - 2 (0)
• Куйбышевский район – 1 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 сентября 2020 года.
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