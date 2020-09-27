Новый рекорд по заболевшим: за сутки коронавирусом в Калужской области заболели 62 человека

В Калужской области за последние сутки подтвердились 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили во воскресенье, 27 сентября, в региональном оперативном штабе. Количество заболевших достигло 9071 человек.

Как мы писали, на сегодня список выздоровевших пополнили 2 калужанина. Всего с ковидом в регионе справились уже 7 525 жителей региона.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв ковида 74 человека.

На лечении остаются 1472 калужанина.

Такие данные на сегодня оперштаб прислал по районам:

• Калуга – 415 (+25 к предыдущему дню),

• Обнинск – 178 (+13),

• Людиновский район – 126 (0),

• Боровский район – 125 (0),

• Дзержинский район – 84 (+7),

• Жуковский район – 70 (0),

• Козельский район – 72 (+3),

• Кировский район – 60 (+1),

• Малоярославецкий район – 63 (+5),

• Бабынинский район – 49 (0),

• Перемышльский район – 32 (+1),

• Сухиничский район – 31 (0),

• Жиздринский район – 31 (+1),

• Мещовский район – 20 (0),

• Спас-Деменский район – 16 (0),

• Ульяновский район – 15 (0),

• Юхновский район – 16 (+2),

• Думиничский район – 15 (+2),

• Износковский район – 11 (0),

• Ферзиковский район – 11 (0),

• Тарусский район – 10 (0),

• Медынский район – 10 (0),

• Барятинский район – 5 (0),

• Хвастовичский район – 4 (0),

• Мосальский район - 2 (0)

• Куйбышевский район – 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 сентября 2020 года.

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