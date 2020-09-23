Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 23 сентября

В Калужской области за последние сутки еще 40жителей заболели коронавирусом, сообщили в среду, 23 сентября, в региональном оперативном штабе. Общее число заразавшихся достигло 8863 человек.
Как мы писали, 23 жителя области успешно справились с болезнью. Всего от коронавируса вылечились уже 7437 жителей региона.
Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв числится 74 человека.
1352 калужанина продолжают лечиться от ковида в больницах и дома.
Статистика по районам на сегодня:
- Калуга – 377 (+10 к предыдущему дню),
- Обнинск – 151 (+3),
- Людиновский район – 123 (-1),
- Боровский район – 121 (+1),
- Дзержинский район – 73 (+1),
- Жуковский район – 67 (+1),
- Козельский район – 66 (+4),
- Малоярославецкий район – 54 (-1),
- Кировский район – 57 (-1),
- Бабынинский район – 45 (0),
- Сухиничский район – 31 (-1),
- Жиздринский район – 30 (0),
- Перемышльский район – 29 (+2),
- Мещовский район – 18 (0),
- Спас-Деменский район – 16 (0),
- Ульяновский район – 15 (0),
- Юхновский район – 13 (-1),
- Ферзиковский район – 12 (0),
- Тарусский район – 10 (0),
- Думиничский район – 12 (0),
- Износковский район – 11 (0),
- Медынский район – 10 (-1),
- Барятинский район – 5 (+1),
- Хвастовичский район – 4 (0),
- Куйбышевский район – 1 (-1)
- Мосальский район - 1 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 сентября 2020 года.
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