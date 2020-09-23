Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 23 сентября

В Калужской области за последние сутки еще 40жителей заболели коронавирусом, сообщили в среду, 23 сентября, в региональном оперативном штабе. Общее число заразавшихся достигло 8863 человек.

Как мы писали, 23 жителя области успешно справились с болезнью. Всего от коронавируса вылечились уже 7437 жителей региона.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв числится 74 человека.

1352 калужанина продолжают лечиться от ковида в больницах и дома.

Статистика по районам на сегодня:

Калуга – 377 (+10 к предыдущему дню),

Обнинск – 151 (+3),

Людиновский район – 123 (-1),

Боровский район – 121 (+1),

Дзержинский район – 73 (+1),

Жуковский район – 67 (+1),

Козельский район – 66 (+4),

Малоярославецкий район – 54 (-1),

Кировский район – 57 (-1),

Бабынинский район – 45 (0),

Сухиничский район – 31 (-1),

Жиздринский район – 30 (0),

Перемышльский район – 29 (+2),

Мещовский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ульяновский район – 15 (0),

Юхновский район – 13 (-1),

Ферзиковский район – 12 (0),

Тарусский район – 10 (0),

Думиничский район – 12 (0),

Износковский район – 11 (0),

Медынский район – 10 (-1),

Барятинский район – 5 (+1),

Хвастовичский район – 4 (0),

Куйбышевский район – 1 (-1)

Мосальский район - 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 сентября 2020 года.

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