23 жителя Калужской области вылечились от коронавируса за сутки

В среду, 23 сентября, в Калужской области 23 человека получили справки о выздоровлении от коронавируса. Всего в регионе с ковидом справились уже 7437 жителей. Таковы данные федерального оперативного штаба.

Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. В списке жертв коронавируса 74 человека.

Информация о новых заболевших появится чуть позже. Пока известно о 8823 случаях заражения за все время эпидемии.

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