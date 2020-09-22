Стало известно, кто умер от коронавируса в Калужской области 22 сентября

В Калужской области за последние сутки подтредились 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили во вторник, 22 сентября, в региональном оперативном штабе. Количество заболевших достигло 8823 человек.

Список выздоровевших пополнили 38 калужан. Всего с ковидом в регионе справились уже 7 414 жителей.

Как мы писали, в Калужской области от ковида скончались еще двое жителей. Это 64-летний житель Куйбышевского района и 71-летний мужчина из Юхновского района.

Теперь в списке умерших 74 человека.

Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 367 (+3 к предыдущему дню),

Обнинск – 148 (+2),

Людиновский район – 124 (+1),

Боровский район – 120 (+3),

Дзержинский район – 72 (-3),

Жуковский район – 66 (-2),

Козельский район – 62 (0),

Малоярославецкий район – 55 (+1),

Кировский район – 58 (+2),

Бабынинский район – 45 (0),

Сухиничский район – 32 (0),

Жиздринский район – 30 (0),

Перемышльский район – 27 (-3),

Мещовский район – 18 (-1),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ульяновский район – 15 (0),

Юхновский район – 13 (-1),

Ферзиковский район – 12 (-1),

Тарусский район – 10 (-1),

Думиничский район – 12 (0),

Износковский район – 11 (0),

Медынский район – 11 (+2),

Барятинский район – 4 (0),

Хвастовичский район – 4 (0),

Куйбышевский район – 2 (-1)

Мосальский район - 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 сентября 2020 года.

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