Стало известно, кто умер от коронавируса в Калужской области 22 сентября

В Калужской области за последние сутки подтредились 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили во вторник, 22 сентября, в региональном оперативном штабе. Количество заболевших достигло 8823 человек.
Список выздоровевших пополнили 38 калужан. Всего с ковидом в регионе справились уже 7 414 жителей.
Как мы писали, в Калужской области от ковида скончались еще двое жителей. Это 64-летний житель Куйбышевского района и 71-летний мужчина из Юхновского района.
Теперь в списке умерших 74 человека.
Ситуация по районам на сегодня такова:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 сентября 2020 года.
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