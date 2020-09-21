В Калужской области за сутки от коронавируса выздоровели 8 человек

В понедельник, 21 сентября, в Калужской области, от коронавируса выздоровели 8 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего с инфекцией справились уже 7 376 жителей региона.

Новых смертей за прошедшие сутки не зафиксировано. В списке умерших числится 72 человека.

Информация по новым случаям заражения появится чуть позже.

Уже известно, что больницы начали готовиться ко второй волне эпидемии. Это связано с тем, что на прошлой неделе был зафиксирован резкий скачок по количеству заболевших.

В понедельник, 21 сентября, на заседании областного правительства министр здравоохраниния области Алан Цкаев сообщил, что в октябре в областной больнице будет развернуто 100 дополнительных коек для больных коронаврусом.

Напомним, что в регионе коронавирус подтвержден у 12 педагогов и 14 учеников.