В Калужской области за сутки от коронавируса выздоровели 8 человек

В понедельник, 21 сентября, в Калужской области, от коронавируса выздоровели 8 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего с инфекцией справились уже 7 376 жителей региона.
Новых смертей за прошедшие сутки не зафиксировано. В списке умерших числится 72 человека.
Информация по новым случаям заражения появится чуть позже.
Уже известно, что больницы начали готовиться ко второй волне эпидемии. Это связано с тем, что на прошлой неделе был зафиксирован резкий скачок по количеству заболевших.
В понедельник, 21 сентября, на заседании областного правительства министр здравоохраниния области Алан Цкаев сообщил, что в октябре в областной больнице будет развернуто 100 дополнительных коек для больных коронаврусом.
Напомним, что в регионе коронавирус подтвержден у 12 педагогов и 14 учеников.
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