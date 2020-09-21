В Калужской области 12 учителей заразились коронавирусом

В Калужской области у 12 учителей и 14 школьников подтвержден диагноз коронавирус. Об этом в понедельник, 21 сентября, на заседании областного правительства сообщил министр образования и науки области Александр Аникеев.

На дистанционное обучение переведены 5 классов. С сегодняшнего дня в четырех классах учеба возобновилась. Один класс - в обнинской школе - пока остается на карантине.

При этом 18 классов в регионе отправлены на карантин из-за ОРВИ.