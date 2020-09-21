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Коронапокалипсис отменяется: 20 сентября прошло, а нас не закрыли. Что это было?

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 21.09.2020 10:25 8 1910
Коронапокалипсис отменяется: 20 сентября прошло, а нас не закрыли. Что это было?

Ещё с середины июня по стране ползут слухи, что с 20 сентября из-за второй волны коронавируса нас всех опять запрут по домам.

Эти слухи активно муссировались в соцсетях и популярных мессенджерах. Говорилось о том, что дата уже точно согласована на самом высоком уровне, якобы по госструктурам разослали соответствующие распоряжения и инструкции.

Остановить волну панических слухов не смогли ни опровержения на самом высоком уровне, ни здравый смысл (очевидно, что закрыть экономику еще раз также как и весной, это самоубийство, и никто на такое не пойдет).

Оставалось только ждать, когда время само расставит все по местам, и оно это сделало. Сначала, когда ожидаемого паникерами в пятницу, 18 сентября, обращения главы государства с объявлением карантина так и не последовало. И окончательно, когда наступил понедельник, а все вышли на работу как ни в чем ни бывало.

Да, рост заболевших коронавирусом в Калуге и других городах страны наблюдается. Да, эксперты внесли Калужскую область в так называемую «красную зону» - список регионов, где индекс распространения коронавирусной инфекции показывает рост заболеваемости.  Однако вероятность закрытия на карантин предприятий, как это было весной, при этом практически исключена.

Причина банальна – как показал опыт, при использовании защитных мер вероятность заражения коронавирусом на производстве равна нулю. Надо только соблюдать ряд ограничений. Такие как ношение масок, соблюдение дистанции, регулярная дезинфекция рабочих мест, недопуск на работу людей с повышенной температурой.

Поэтому никакой необходимости закрывать экономику снова попросту нет. Достаточно требовать от предприятий соблюдения рекомендованных Роспотребнадзором мер, и контролировать исполнение.

Кстати, основные способы заражения коронавирусом – в общественном транспорте, в семье и в местах большого скопления людей. Еще одним примером необоснованности страхов может служить статистика по заболеваемости в учебных заведениях. Как выяснилось в понедельник, 21 сентября, школам коронавирус наносит меньший ущерб, чем обычное ОРВИ. Согласно данным минобразования, из-за коронавируса закрывали на карантин и переводили на дистанционку 5 классов, из которых 4 в понедельник возобновили работу в нормальном режиме, а из-за ОРВИ на карантине уже 18 классов.

Так что это такое было?

Как выяснилось, толчок волне слухов дали в Екатеринбурге. Ещё в июне на сайте этого города под названием «Октагон» вышла публикация «Собянин готовит Москву ко второй волне коронавируса».

Начиналась она с прямой речи неназванного источника из неназванного ведомства, который утверждал, что жесткий карантин в Москве введут с 20 сентября. После чего тема развилась на основании ряда теорий о возможности второй волны с упоминанием предположений, сделанных Путиным и Собяниным, сдобренных  комментарием пресс-секретаря последнего, а также мнения эксперта.

При вдумчивом и критическом прочтении этой статьи становится очевидным, что она всего лишь рассматривает теорию и проверяет слух, но народная молва по привычке трансформировала предположения и прогнозы в вопрос уже решенный и на теме пошли хайпить все, кому не лень.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 21.09.2020 10:25 8 1910
Тэги: коронавирус общество
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