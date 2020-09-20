Эксперт по COVID-19 включил Калужскую область в «красную зону»

В воскресенье, 20 сентября, РИА «Новости» опубликовали данные исследования эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Аналитик разбил регионы по цветам, каждому из которых соответствуют разные значения индекса заболеваемости – R, который является индексом репродукции инфекции, рассчитанным по методике Роспотребнадзора. Индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного. Если он меньше единицы, то заболеваемость снижается, а если выше, то растет.

Выяснилось, что число регионов из «красной зоны», в которых распространение коронавируса имеет опасную тенденцию, увеличилось с середины августа с 12 до 20. Эти изменения произошли примерно за неделю.

В «красную зону» попала и Калужская область.

- Следует отметить, что с учетом увеличения тестирования прирост заражаемости составляет 4-5 процентов, - говорит Тавадян. - Причины роста: выявление большего числа бессимптомных случаев из-за роста тестирования в основном в школах и университетах; начало учебного года - выросло количество контактов между людьми; во время летних каникул произошло распространение вируса в регионы, в которых были низкие показатели.

При этом по словам Тавадян вероятность второй волны коронавируса в России невелика. Главная причина этого - распространение инфекции искусственно не прерывалось.

«Красная зона»

Челябинская область

Тверская область

Мурманская область

Северная Осетия

Калининградская область

Архангельская область

Ульяновская область

Республика Марий Эл

Крым

Брянская область

Калужская область

Кемеровская область

Хабаровский край

Алтайская Республика

Забайкальский край

Республика Коми

Алтайская Республика

Чукотский автономный округ

Камчатский край

Севастополь.