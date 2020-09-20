Эксперт по COVID-19 включил Калужскую область в «красную зону»

В воскресенье, 20 сентября, РИА «Новости» опубликовали данные исследования эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Аналитик разбил регионы по цветам, каждому из которых соответствуют разные значения индекса заболеваемости – R, который является индексом репродукции инфекции, рассчитанным по методике Роспотребнадзора. Индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного. Если он меньше единицы, то заболеваемость снижается, а если выше, то растет.
Выяснилось, что число регионов из «красной зоны», в которых распространение коронавируса имеет опасную тенденцию, увеличилось с середины августа с 12 до 20. Эти изменения произошли примерно за неделю.
В «красную зону» попала и Калужская область.
- Следует отметить, что с учетом увеличения тестирования прирост заражаемости составляет 4-5 процентов, - говорит Тавадян. - Причины роста: выявление большего числа бессимптомных случаев из-за роста тестирования в основном в школах и университетах; начало учебного года - выросло количество контактов между людьми; во время летних каникул произошло распространение вируса в регионы, в которых были низкие показатели.
При этом по словам Тавадян вероятность второй волны коронавируса в России невелика. Главная причина этого - распространение инфекции искусственно не прерывалось.
«Красная зона»
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