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Эксперт по COVID-19 включил Калужскую область в «красную зону»

Сергей ПЕТРОВ , фото Сергея КОНСТАНТИНОВА
Опубликовано: 20.09.2020 08:10 4 2731
Эксперт по COVID-19 включил Калужскую область в «красную зону»

В воскресенье, 20 сентября, РИА «Новости» опубликовали данные исследования эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Аналитик разбил регионы по цветам, каждому из которых соответствуют разные значения индекса заболеваемости – R, который является индексом репродукции инфекции, рассчитанным по методике Роспотребнадзора. Индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного. Если он меньше единицы, то заболеваемость снижается, а если выше, то растет.

Выяснилось, что число регионов из «красной зоны», в которых распространение коронавируса имеет опасную тенденцию, увеличилось с середины августа с 12 до 20. Эти изменения произошли примерно за неделю.

В «красную зону» попала и Калужская область. 

- Следует отметить, что с учетом увеличения тестирования прирост заражаемости составляет 4-5 процентов, - говорит Тавадян. - Причины роста: выявление большего числа бессимптомных случаев из-за роста тестирования в основном в школах и университетах; начало учебного года - выросло количество контактов между людьми; во время летних каникул произошло распространение вируса в регионы, в которых были низкие показатели.

При этом по словам Тавадян вероятность второй волны коронавируса в России невелика. Главная причина этого - распространение инфекции искусственно не прерывалось. 
«Красная зона»

  • Челябинская область
  • Тверская область
  • Мурманская область
  • Северная Осетия
  • Калининградская область
  • Архангельская область
  • Ульяновская область
  • Республика Марий Эл
  • Крым
  • Брянская область
  • Калужская область
  • Кемеровская область
  • Хабаровский край
  • Алтайская Республика
  • Забайкальский край
  • Республика Коми
  • Алтайская Республика
  • Чукотский автономный округ
  • Камчатский край
  • Севастополь.
Сергей ПЕТРОВ , фото Сергея КОНСТАНТИНОВА
Опубликовано: 20.09.2020 08:10 4 2731
Тэги: коронавирус
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