В Калужской области от коронавируса вылечились 14 человек

В пятницу, 18 сентября, в Калужской области список выздоровевших пополнили 14 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего с ковидом в регионе справились уже 7 337 жителей.

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 71 человек.

Статистика по заболевшим появится чуть позже. Пока известно о 8622 случаях заражения. В четверг, 17 сентября, в области было зафиксировано сразу 48 новых заболевших ковидом.

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