В Калужской области стремительно растет количество заболевших коронавирусом

В четверг, 17 сентября, в Калужской области подтвердились 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Число заболевших достигло 8622 человека.

Как мы писали, за последние сутки сразу 46 жителей области получили справки о выздоровлении. Всего за время пандемии с ковидом справились уже 7 323 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. Всего в регионе от ковида скончался 71 человек.

Лечиться от коронавируса продолжают 1228 заболевших.

Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 312 (+13 к предыдущему дню),

Обнинск – 135 (+6),

Людиновский район – 122 (0),

Боровский район – 111 (+3),

Жуковский район – 69 (-2),

Дзержинский район – 66 (0),

Козельский район – 59 (+7),

Малоярославецкий район – 51 (+1),

Кировский район – 54 (+2),

Бабынинский район – 32 (-1),

Сухиничский район – 31 (-2),

Жиздринский район – 32 (0),

Перемышльский район – 26 (0),

Мещовский район – 17 (0),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ульяновский район – 17 (+2),

Ферзиковский район – 13 (-1),

Юхновский район – 13 (0),

Тарусский район – 12 (+1),

Думиничский район – 11 (+1),

Износковский район – 10 (+2),

Медынский район – 8 (0),

Барятинский район – 4 (-1),

Хвастовичский район – 4 (-1),

Куйбышевский район – 3 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 сентября 2020 года.

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