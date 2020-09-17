В Калужской области стремительно растет количество заболевших коронавирусом

В четверг, 17 сентября, в Калужской области подтвердились 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Число заболевших достигло 8622 человека.
Как мы писали, за последние сутки сразу 46 жителей области получили справки о выздоровлении. Всего за время пандемии с ковидом справились уже 7 323 калужан.
Новых смертей не зафиксировано. Всего в регионе от ковида скончался 71 человек.
Лечиться от коронавируса продолжают 1228 заболевших.
Ситуация по районам на сегодня такова:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 сентября 2020 года.
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