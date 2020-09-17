Коронавирус в Калужской области: в Калуге зафиксировали вал выздоровлений

Сегодня в Калужской области сразу 46 человек получили справки о выздоровлении от коронавируса. Победили болезнь уже 7 323 жителя региона. Таковы данные федерального оперативного штаба на четверг, 17 сентября.

Радует, что не изменилась статистика по умершим. Новых летальных случаев не зафиксировано. В списке жертв ковида 71 житель области.

Количество новых заболевших на сегодня ждем от регионального оперативного штаба. Их мы опубликуем чуть позже.

Пока известно о 8574 случаях заражения за все время пандемии. Вчера был зафиксирован самый большой прирост заболевших за последние два месяца.

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