В Калужской области зафиксирован резкий прирост заболевших коронавирусом

В среду, 16 сентября, в Калужской области подтвердились 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Число заболевших достигло 8574 человека.
Как мы писали, за последние сутки еще 31 житель области успешно справились с заболеванием. Всего за время пандемии выздоровели уже 7277 калужан.
Новых смертей не зафиксировано. Всего в регионе от ковида скончался 71 человек.
Лечиться от коронавируса продолжают 1226 заболевших.
Ситуация по районам на сегодня такова:
- Калуга – 305 (+6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 136 (+7),
- Людиновский район – 125 (+3),
- Боровский район – 108 (+1),
- Жуковский район – 72 (-1),
- Дзержинский район – 66 (+1),
- Козельский район – 57 (+5),
- Малоярославецкий район – 51 (+1),
- Кировский район – 56 (+4),
- Бабынинский район – 33 (-1),
- Сухиничский район – 32 (-1),
- Жиздринский район – 33 (+1),
- Перемышльский район – 26 (0),
- Мещовский район – 17 (0),
- Спас-Деменский район – 16 (0),
- Ульяновский район – 16 (+1),
- Ферзиковский район – 13 (-1),
- Юхновский район – 13 (0),
- Тарусский район – 12 (+1),
- Думиничский район – 11 (+1),
- Износковский район – 10 (+2),
- Медынский район – 7 (-1),
- Барятинский район – 4 (-1),
- Хвастовичский район – 4 (-1),
- Куйбышевский район – 3 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 сентября 2020 года.
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