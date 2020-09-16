В Калужской области зафиксирован резкий прирост заболевших коронавирусом

В среду, 16 сентября, в Калужской области подтвердились 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Число заболевших достигло 8574 человека.

Как мы писали, за последние сутки еще 31 житель области успешно справились с заболеванием. Всего за время пандемии выздоровели уже 7277 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. Всего в регионе от ковида скончался 71 человек.

Лечиться от коронавируса продолжают 1226 заболевших.

Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 305 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 136 (+7),

Людиновский район – 125 (+3),

Боровский район – 108 (+1),

Жуковский район – 72 (-1),

Дзержинский район – 66 (+1),

Козельский район – 57 (+5),

Малоярославецкий район – 51 (+1),

Кировский район – 56 (+4),

Бабынинский район – 33 (-1),

Сухиничский район – 32 (-1),

Жиздринский район – 33 (+1),

Перемышльский район – 26 (0),

Мещовский район – 17 (0),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ульяновский район – 16 (+1),

Ферзиковский район – 13 (-1),

Юхновский район – 13 (0),

Тарусский район – 12 (+1),

Думиничский район – 11 (+1),

Износковский район – 10 (+2),

Медынский район – 7 (-1),

Барятинский район – 4 (-1),

Хвастовичский район – 4 (-1),

Куйбышевский район – 3 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 сентября 2020 года.

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