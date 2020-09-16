В Калужской области 31 человек вылечился от коронавируса

В Калужской области за последние сутки выздоровели 31 человек из тех, кто заразился ковидом. Об этом в среду, 16 сентября, сообщил федеральный оперативный штаб. Общее число выздоровевших достигло 7 277 жителей области.

Новых смертей не зафиксировано. Всего в списке жертв эпидемии 71 человек.

На данный момент известно о 8534 заболевших. Новые данные региональный оперативный штаб предоставит сегодня чуть позже.

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