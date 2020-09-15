Выборы в Калужской области: окончательные данные

Как мы уже писали, на выборах в заксобрание Калужской области и городскую думу Калуги победила «Единая Россия», а новым губернатором стал до того врио Владислав Шапша.
Избирком подсчитал 100% голосов, но официальные данные опубликует позже.
Несмотря на то, что по партийным спискам «Единая Россия» выступила хуже, чем пять лет назад, и в гордуме, и в заксобрании большинство будет именно за этой партией, благодаря убедительным победам в одномандатных округах.
Все новости о том, как проходила предвыборная кампания, предварительные и промежуточные итоги можно посмотреть на странице: Выборы. А на этой мы собрали данные избиркома после подсчета 100% голосов избирателей. Явка составила более 35%
Выборы губернатора Калужской области 13 сентября 2020 года
Победитель:
Остальные
- Николай Яшкин 9,93%,
- Надежда Ефремова с 5,01%
- Александр Абросимов с 3,87%,
- Степан Опарышев с 3,73%
- Елена Ефанова с 2,27%
Выборы депутатов Законодательного собрания Калужской области 13 сентября 2020 года
Прошли по спискам
- «Единая Россия» 120 042 человек или 42.44%
- КПРФ 36480 человек или 12.90%
- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 22 194 человека или 7.85%
- ЛДПР 24 328 человек или 8.60%
- «Новые люди» 22 863 человека или 8.08%
- «Справедливая Россия» 22 663 человека или 8.01%
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Не прошли
- «За Правду» 6 351 человек или 2.25%
- Коммунистическая партия коммунисты России 5 981 человек или 2.11%
- Коммунистическая партия социальной справедливости 5 288 человек или 1.87%
- «Партия Роста» 2 423 человека или 0.86%
- «Партия прямой демократии» 826 человек или 0.29%
Победители в одномандатных округах (все «Единая Россия», кроме №8)
- Афанасьев Дмитрий Александрович
- Авраменко Виктор Федорович
- Соловьев Юрий Иванович
- Козлов Александр Владимирович
- Яшанина Ирина Викторовна
- Ковалев Виталий Николаевич
- Дмитриков Михаил Григорьевич
- Смоловик Андрей Евгеньевич (справедливорос)
- Диденко Карп Карпович
- Витьков Вадим Владимирович
- Окунев Александр Эдисонович
- Литвинов Андрей Альбтович
- Ливенцев Владимир Алексеевич
- Петров Андрей Вячеславович
- Ефремов Александр Викторович
- Сотников Анатолий Александрович
- Комиссар Олег Николаевич
- Кривовичев Александр Анатольевич
- Дроздова Татьяна Николаевна
- Такаев Сослан Русланбекович
Выборы депутатов городской думы Калуги 13 сентября 2020 года
Прошли по спискам
- «Единая Россия» 22 193 человека или 30.11%
- КПРФ 9 074 человека или 12.31%
- «Справедливая Россия» 8 477 человек или 11.50%
- «Новые люди» 7 442 человека или 10.10%
- ЛДПР 6 506 человек или 8.83%
- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 5 510 человек или 7.48%
Не прошли
- «Яблоко» 2 147 человек или 2.91%
- Коммунистическая партия коммунисты России 1 194 человека или 1.62%
- «Партия Роста» 832 человека или 1.13%
- Коммунистическая партия социальной справедливости 2 134 или 2.90%
Против всех 4 725 человек или 6.41%
Победители в одномандатных округах (все «Единая Россия», кроме №№14 и 24)
- Боринских Федор Анатольевич
- Захаров Роман Анатольевич
- Иванов Александр Георгиевич
- Диденко Карп Карпович
- Кононова Наталия Аркадьевна
- Седин Павел Вадимович
- Одиночников Александр Владимирович
- Ставиская Марина Владимировна
- Капитонова Эльвира Рафаиловна
- Коняхина Татьяна Ивановна
- Нефедов Андрей Александрович
- Линков Андрей Анатольевич
- Сотсков Константин Вальевич
- Платов Максим Юрьевич (самовыдвиженец)
- Павлов Сгей Владимирович
- Смоловик Андрей Евгеньевич (справедливорос) или Дубасова Ольга Васильевна (единорос)
- Борсук Виктор Васильевич
- Васильев Михаил Викторович
- Голубев Андрей Леонидович
- Бирин Сгей Петрович
- Иванов Андрей Викторович
- Коптеев Роман Владимирович
- Мартынова Светлана Павловна
- Колесников Алексей Николаевич (Яблоко)
- Макаров Андрей Николаевич