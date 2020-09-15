$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Выборы в Калужской области: окончательные данные

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 15.09.2020 08:45 5 1428
Выборы в Калужской области: окончательные данные

Как мы уже писали, на выборах в заксобрание Калужской области и городскую думу Калуги победила «Единая Россия», а новым губернатором стал до того врио Владислав Шапша.

Избирком подсчитал 100% голосов, но официальные данные опубликует позже.

Несмотря на то, что по партийным спискам «Единая Россия» выступила хуже, чем пять лет назад, и в гордуме, и в заксобрании большинство будет именно за этой партией, благодаря убедительным победам в одномандатных округах.

Все новости о том, как проходила предвыборная кампания, предварительные и промежуточные итоги можно посмотреть на странице: Выборы. А на этой мы собрали данные избиркома после подсчета 100% голосов избирателей. Явка составила более 35%

Выборы губернатора Калужской области 13 сентября 2020 года

Победитель:

  • Владислав Шапша – 71,2%

Остальные

  • Николай Яшкин 9,93%,
  • Надежда Ефремова с 5,01%
  • Александр Абросимов с 3,87%,
  • Степан Опарышев с 3,73%
  • Елена Ефанова с 2,27%

Выборы депутатов Законодательного собрания Калужской области 13 сентября 2020 года

Прошли по спискам

  • «Единая Россия» 120 042 человек или 42.44%
  • КПРФ 36480 человек или 12.90%
  •  «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 22 194 человека или 7.85%
  • ЛДПР 24 328 человек или 8.60%
  • «Новые люди» 22 863 человека или 8.08%
  • «Справедливая Россия» 22 663 человека или 8.01%
  •  

Не прошли

  • «За Правду» 6 351 человек или 2.25%
  • Коммунистическая партия коммунисты России 5 981 человек или 2.11%
  • Коммунистическая партия социальной справедливости 5 288 человек или 1.87%
  • «Партия Роста» 2 423 человека или 0.86%
  • «Партия прямой демократии» 826 человек или 0.29%

Победители в одномандатных округах (все «Единая Россия», кроме №8)

  1. Афанасьев Дмитрий Александрович
  2. Авраменко Виктор Федорович
  3. Соловьев Юрий Иванович
  4. Козлов Александр Владимирович
  5. Яшанина Ирина Викторовна
  6. Ковалев Виталий Николаевич
  7. Дмитриков Михаил Григорьевич
  8. Смоловик Андрей Евгеньевич (справедливорос)
  9. Диденко Карп Карпович
  10. Витьков Вадим Владимирович
  11. Окунев Александр Эдисонович
  12. Литвинов Андрей Альбтович
  13. Ливенцев Владимир Алексеевич
  14. Петров Андрей Вячеславович
  15. Ефремов Александр Викторович
  16. Сотников Анатолий Александрович
  17. Комиссар Олег Николаевич
  18. Кривовичев Александр Анатольевич
  19. Дроздова Татьяна Николаевна
  20. Такаев Сослан Русланбекович

Выборы депутатов городской думы Калуги 13 сентября 2020 года

Прошли по спискам

  • «Единая Россия» 22 193 человека или 30.11%
  • КПРФ 9 074 человека или 12.31%
  • «Справедливая Россия» 8 477 человек или  11.50%
  • «Новые люди» 7 442 человека или 10.10%
  • ЛДПР 6 506 человек или  8.83%
  • «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 5 510 человек или  7.48%

Не прошли

  • «Яблоко» 2 147 человек или 2.91%
  • Коммунистическая партия коммунисты России 1 194 человека или 1.62%
  •  «Партия Роста» 832 человека  или 1.13%
  • Коммунистическая партия социальной справедливости 2 134 или 2.90%

Против всех 4 725 человек или  6.41%

Победители в одномандатных округах (все «Единая Россия», кроме №№14 и 24)

  1. Боринских Федор Анатольевич
  2. Захаров Роман Анатольевич
  3. Иванов Александр Георгиевич
  4. Диденко Карп Карпович
  5. Кононова Наталия Аркадьевна
  6. Седин Павел Вадимович
  7. Одиночников Александр Владимирович
  8. Ставиская Марина Владимировна
  9. Капитонова Эльвира Рафаиловна
  10. Коняхина Татьяна Ивановна
  11. Нефедов Андрей Александрович
  12. Линков Андрей Анатольевич
  13. Сотсков Константин Вальевич
  14. Платов Максим Юрьевич (самовыдвиженец)
  15. Павлов Сгей Владимирович
  16. Смоловик Андрей Евгеньевич (справедливорос) или Дубасова Ольга Васильевна (единорос)
  17. Борсук Виктор Васильевич
  18. Васильев Михаил Викторович
  19. Голубев Андрей Леонидович
  20. Бирин Сгей Петрович
  21. Иванов Андрей Викторович
  22. Коптеев Роман Владимирович
  23. Мартынова Светлана Павловна
  24. Колесников Алексей Николаевич (Яблоко)
  25. Макаров Андрей Николаевич
Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 15.09.2020 08:45 5 1428
Тэги: общество выборы
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Фирменный ремонт ЯМЗ означает - качественный
«Ростелекома» организовал горячую линию для студентов РАНХиГС
ВТБ в Калужской области нарастил кредитный портфель на 10%
Нейрореабилитация
ВТБ в Калужской области выдал более 500 млн рублей по «Ипотеке с господдержкой»
Бизнес как локомотив
В новый учебный год — с обновленным сервисом «Ростелеком. Лицей»
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Чего ждать от коронавируса этой осенью? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Выбираем шиномонтажное оборудование и экономим
Что такое катаракта глаза и как она возникает
Клининговая компания в Калуге «Василиса» как надёжный и проверенный партнёр

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru