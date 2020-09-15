Выборы в Калужской области: окончательные данные

Как мы уже писали, на выборах в заксобрание Калужской области и городскую думу Калуги победила «Единая Россия», а новым губернатором стал до того врио Владислав Шапша.

Избирком подсчитал 100% голосов, но официальные данные опубликует позже.

Несмотря на то, что по партийным спискам «Единая Россия» выступила хуже, чем пять лет назад, и в гордуме, и в заксобрании большинство будет именно за этой партией, благодаря убедительным победам в одномандатных округах.

Все новости о том, как проходила предвыборная кампания, предварительные и промежуточные итоги можно посмотреть на странице: Выборы. А на этой мы собрали данные избиркома после подсчета 100% голосов избирателей. Явка составила более 35%

Выборы губернатора Калужской области 13 сентября 2020 года

Победитель:

Владислав Шапша – 71,2%

Остальные

Николай Яшкин 9,93%,

Надежда Ефремова с 5,01%

Александр Абросимов с 3,87%,

Степан Опарышев с 3,73%

Елена Ефанова с 2,27%

Выборы депутатов Законодательного собрания Калужской области 13 сентября 2020 года

Прошли по спискам

«Единая Россия» 120 042 человек или 42.44%

КПРФ 36480 человек или 12.90%

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 22 194 человека или 7.85%

ЛДПР 24 328 человек или 8.60%

«Новые люди» 22 863 человека или 8.08%

«Справедливая Россия» 22 663 человека или 8.01%



Не прошли

«За Правду» 6 351 человек или 2.25%

Коммунистическая партия коммунисты России 5 981 человек или 2.11%

Коммунистическая партия социальной справедливости 5 288 человек или 1.87%

«Партия Роста» 2 423 человека или 0.86%

«Партия прямой демократии» 826 человек или 0.29%

Победители в одномандатных округах (все «Единая Россия», кроме №8)

Афанасьев Дмитрий Александрович Авраменко Виктор Федорович Соловьев Юрий Иванович Козлов Александр Владимирович Яшанина Ирина Викторовна Ковалев Виталий Николаевич Дмитриков Михаил Григорьевич Смоловик Андрей Евгеньевич (справедливорос) Диденко Карп Карпович Витьков Вадим Владимирович Окунев Александр Эдисонович Литвинов Андрей Альбтович Ливенцев Владимир Алексеевич Петров Андрей Вячеславович Ефремов Александр Викторович Сотников Анатолий Александрович Комиссар Олег Николаевич Кривовичев Александр Анатольевич Дроздова Татьяна Николаевна Такаев Сослан Русланбекович

Выборы депутатов городской думы Калуги 13 сентября 2020 года

Прошли по спискам

«Единая Россия» 22 193 человека или 30.11%

КПРФ 9 074 человека или 12.31%

«Справедливая Россия» 8 477 человек или 11.50%

«Новые люди» 7 442 человека или 10.10%

ЛДПР 6 506 человек или 8.83%

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 5 510 человек или 7.48%

Не прошли

«Яблоко» 2 147 человек или 2.91%

Коммунистическая партия коммунисты России 1 194 человека или 1.62%

«Партия Роста» 832 человека или 1.13%

Коммунистическая партия социальной справедливости 2 134 или 2.90%

Против всех 4 725 человек или 6.41%

Победители в одномандатных округах (все «Единая Россия», кроме №№14 и 24)