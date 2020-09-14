В Калужской области подтверждены 30 новых случаев заболевания коронавирусом

Сегодня, 14 сентября, в Калужской области подтвердились 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Число заболевших достигло 8502 человека.

Как мы писали, список выздоровевших за последние сутки пополнился 9 жителями области. 7230 калужан успешно перенес заболевание за все время пандемии.

Новых смертей не зафиксировано. Всего в регионе от ковида скончался 71 человек.

Лечиться от коронавируса продолжают 1201 калужан.

Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 299 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 129 (+1),

Людиновский район – 122 (+4),

Боровский район – 108 (0),

Жуковский район – 72 (+1),

Дзержинский район – 66 (+1),

Козельский район – 52 (+3),

Малоярославецкий район – 50 (0),

Кировский район – 52 (+4),

Бабынинский район – 33 (-2),

Сухиничский район – 33 (0),

Жиздринский район – 32 (+1),

Перемышльский район – 26 (+2),

Мещовский район – 17 (0),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ульяновский район – 15 (+1),

Ферзиковский район – 14 (+1),

Юхновский район – 13 (+1),

Тарусский район – 11 (0),

Думиничский район – 10 (0),

Износковский район – 8 (0),

Медынский район – 8 (0),

Барятинский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Куйбышевский район – 4 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 сентября 2020 года.

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