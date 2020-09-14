В Калужской области подтверждены 30 новых случаев заболевания коронавирусом

Сегодня, 14 сентября, в Калужской области подтвердились 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Число заболевших достигло 8502 человека.
Как мы писали, список выздоровевших за последние сутки пополнился 9 жителями области. 7230 калужан успешно перенес заболевание за все время пандемии.
Новых смертей не зафиксировано. Всего в регионе от ковида скончался 71 человек.
Лечиться от коронавируса продолжают 1201 калужан.
Ситуация по районам на сегодня такова:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 сентября 2020 года.
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