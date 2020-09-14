В Калужской области 7230 человека вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области ещё 9 человек вылечились от коронавируса, сообщили KP40 в понедельник, 14 сентября, в федеральном оперативном штабе. За весь период с болезнью справились 7230 калужан.
Новых смертей не зафиксировано. Всего в списке жертв эпидемии 71 человек.
На данный момент известно о 8472 заболевших. Новые данные региональный оперативный штаб предоставит сегодня чуть позже.
Официальные данные от федерального операвтиного штаба на 14 сентября 2020 года.
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