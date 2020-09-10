В Калуге и Обнинске растёт количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 10 сентября, подтвердили 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за время пандемии заразился уже 8361 человек.
Выздоровели ещё 33 калужанина. За весь период - 7162.
В списке умерших 71 человек. За последние сутки новых случаев не зафиксировано.
Лечиться от коронавируса продолжают 1128 калужан:
- Калуга – 263 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 127 (+3),
- Людиновский район – 118 (+2),
- Боровский район – 102 (+3),
- Жуковский район – 70 (-1),
- Дзержинский район – 64 (-1),
- Малоярославецкий район – 50 (-3),
- Козельский район – 49 (-4),
- Кировский район – 44 (-1),
- Бабынинский район – 34 (-1),
- Сухиничский район – 34 (-1),
- Жиздринский район – 30 (0),
- Перемышльский район – 23 (-1),
- Мещовский район – 17 (0),
- Спас-Деменский район – 16 (0),
- Ульяновский район – 14 (0),
- Ферзиковский район – 13 (-2),
- Юхновский район – 12 (0),
- Тарусский район – 11 (+2),
- Думиничский район – 10 (0),
- Износковский район – 7 (0),
- Медынский район – 7 (0),
- Барятинский район – 5 (0),
- Хвастовичский район – 5 (0),
- Куйбышевский район – 3 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 сентября 2020 года.
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