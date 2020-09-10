В Калуге и Обнинске растёт количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 10 сентября, подтвердили 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за время пандемии заразился уже 8361 человек.

Выздоровели ещё 33 калужанина. За весь период - 7162.

В списке умерших 71 человек. За последние сутки новых случаев не зафиксировано.

Лечиться от коронавируса продолжают 1128 калужан:

Калуга – 263 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 127 (+3),

Людиновский район – 118 (+2),

Боровский район – 102 (+3),

Жуковский район – 70 (-1),

Дзержинский район – 64 (-1),

Малоярославецкий район – 50 (-3),

Козельский район – 49 (-4),

Кировский район – 44 (-1),

Бабынинский район – 34 (-1),

Сухиничский район – 34 (-1),

Жиздринский район – 30 (0),

Перемышльский район – 23 (-1),

Мещовский район – 17 (0),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ульяновский район – 14 (0),

Ферзиковский район – 13 (-2),

Юхновский район – 12 (0),

Тарусский район – 11 (+2),

Думиничский район – 10 (0),

Износковский район – 7 (0),

Медынский район – 7 (0),

Барятинский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Куйбышевский район – 3 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 сентября 2020 года.

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