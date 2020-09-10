В Калужской области 7162 человека вылечились от коронавируса

В четверг, 10 сентября, в Калужской области ещё 33 человека вылечились от коронавируса. Общее число справившихся с болезнью калужан достигло 7162, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 71 житель региона.

На данный момент известно о 8329 заболевших COVID-19 в Калужской области. Новые данные региональный оперативный штаб опубликует сегодня чуть позже.

По всей России за сутки зафиксировали 5 363 новых случая заболевания. За весь период - 1 046 370. Из них выздоровели 862 373, скончались – 18 263.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на утро 10 сентября 2020 года.

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