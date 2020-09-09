В Калуге опять выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 9 сентября, подтвердили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за время пандемии заразились уже 8329 человек.
Выздоровели ещё 37 калужан. За весь период - 7129.
В списке умерших 71 человек. За последние сутки новых случаев не зафиксировано.
Лечиться от коронавируса продолжают 1129 калужан:
- Калуга – 259 (+1 к предыдущему дню),
- Обнинск – 124 (-7),
- Людиновский район – 116 (-2),
- Боровский район – 99 (-5),
- Жуковский район – 71 (-2),
- Дзержинский район – 65 (-1),
- Малоярославецкий район – 53 (-1),
- Козельский район – 53 (+2),
- Кировский район – 45 (+2),
- Бабынинский район – 35 (+4),
- Сухиничский район – 35 (0),
- Жиздринский район – 30 (-1),
- Перемышльский район – 24 (+3),
- Мещовский район – 17 (0),
- Спас-Деменский район – 16 (0),
- Ферзиковский район – 15 (-1),
- Ульяновский район – 14 (0),
- Юхновский район – 12 (0),
- Думиничский район – 10 (0),
- Тарусский район – 9 (+3),
- Износковский район – 7 (-2),
- Медынский район – 7 (-1),
- Барятинский район – 5 (0),
- Хвастовичский район – 5 (0),
- Куйбышевский район – 3 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 сентября 2020 года.
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