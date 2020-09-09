В Калуге опять выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 9 сентября, подтвердили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за время пандемии заразились уже 8329 человек.

Выздоровели ещё 37 калужан. За весь период - 7129.

В списке умерших 71 человек. За последние сутки новых случаев не зафиксировано.

Лечиться от коронавируса продолжают 1129 калужан:

Калуга – 259 (+1 к предыдущему дню),

Обнинск – 124 (-7),

Людиновский район – 116 (-2),

Боровский район – 99 (-5),

Жуковский район – 71 (-2),

Дзержинский район – 65 (-1),

Малоярославецкий район – 53 (-1),

Козельский район – 53 (+2),

Кировский район – 45 (+2),

Бабынинский район – 35 (+4),

Сухиничский район – 35 (0),

Жиздринский район – 30 (-1),

Перемышльский район – 24 (+3),

Мещовский район – 17 (0),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ферзиковский район – 15 (-1),

Ульяновский район – 14 (0),

Юхновский район – 12 (0),

Думиничский район – 10 (0),

Тарусский район – 9 (+3),

Износковский район – 7 (-2),

Медынский район – 7 (-1),

Барятинский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Куйбышевский район – 3 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 сентября 2020 года.

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