В Калужской области 7129 человек вылечились от коронавируса

В среду, 8 сентября, в Калужской области ещё 37 человек вылечились от коронавируса. Общее число справившихся с болезнью калужан достигло 7129, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 71 житель региона.

На данный момент известно о 8300 заболевших COVID-19 в Калужской области. Новые данные региональный оперативный штаб опубликует сегодня чуть позже.

По всей России за сутки зафиксировали 5 218 новых случаев заболевания. За весь период - 1 041 007. Из них выздоровели 856 458, скончался – 18 135.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на утро 9 сентября 2020 года.

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