Политолог оценил разговор Шапши и Путина: регион сможет рассчитывать на поддержку федерального центра

Как мы уже рассказывали, 7 сентября президент Владимир ПУТИН в формате видеоконференции встретился с главой Калужской области Владиславом ШАПШОЙ. Руководитель региона рассказал Путину о ситуации в различных сферах.

В ответ президент отметил, что регион сохраняет положительные тенденции по экономическим показателям. Однако также он обратил внимание на строительный комплекс, который в Калужской области, как и по всей стране, испытывает трудности на фоне пандемии. Он посоветовал региональным руководителям поддержать строителей.

Политолог Марат БАШИРОВ считает, что это не стоит воспринимать как критику со стороны президента, поскольку в этой сфере Калужская область выглядит хорошо: снижение есть, но незначительное.

- Это говорит о том, что политика региональных властей была стратегически верной, - подчеркнул эксперт. - Напомню, что Шапша всего полгода на посту врио, но именно глубокое знание региона позволило ему начать принимать меры исходя из своих знаний на фоне ситуации с коронавирусом, которая развивалась стремительно. Президент в ходе встречи говорил именно о том, что нужно принять меры, чтобы наверстать показатели.

Политолог обратил внимание и на показатели в части социальной поддержки населения за прошедший период, о которых говорил Владислав Шапша. По его словам, глава региона успел за шесть месяцев выстроить работу администрации с точки зрения того, что регион ориентирован на промышленное производство. Были приняты меры для создания условий как крупным предприятиям, так малому бизнесу.

Также Владислав Шапша озвучил на встрече несколько просьб, в частности о том, что регион просит поддержки в обеспечении жильем детей-сирот и в строительстве здания детско-взрослой поликлиники. По оценкам Марата Баширова, глава региона много времени и сил потратил на обоснование этих и других просьб на федеральном уровне.

- Я не сомневаюсь в том, что регион сможет рассчитывать на поддержку федерального центра, о которой просил Шапша, - уверен Баширов. - К тому же, все инициативы и предложения ложатся в рамки национальных проектов и плана восстановления экономики, который сейчас обсуждают в правительстве.