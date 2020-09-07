В Калужской области 7050 человек вылечились от коронавируса

В понедельник, 7 сентября, в Калужской области ещё пять человек вылечились от коронавируса. Общее число справившихся с болезнью калужан достигло 7050, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 71 житель региона.
На данный момент известно о 8251 заболевшем COVID-19 в Калужской области. Новые данные региональный оперативный штаб опубликует сегодня чуть позже.
По всей России за сутки зафиксировали 5 185 новых случаев заболевания. За весь период - 1 030 690. Из них выздоровели 843 277, скончался – 17 871.
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на утро 7 сентября 2020 года.
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