В Калужской области 7050 человек вылечились от коронавируса

В понедельник, 7 сентября, в Калужской области ещё пять человек вылечились от коронавируса. Общее число справившихся с болезнью калужан достигло 7050, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 71 житель региона.

На данный момент известно о 8251 заболевшем COVID-19 в Калужской области. Новые данные региональный оперативный штаб опубликует сегодня чуть позже.

По всей России за сутки зафиксировали 5 185 новых случаев заболевания. За весь период - 1 030 690. Из них выздоровели 843 277, скончался – 17 871.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на утро 7 сентября 2020 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.