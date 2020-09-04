В Калужской области вручили награды лидерам экологического рейтинга

Как мы уже рассказывали, 4 сентября в Боровском районе на площадке особой экономической зоны глава региона Владислав ШАПША принял участие в открытии VI Международного экологического форума.

Перед началом пленарного заседания Владислав Шапша познакомился с выставкой, которую подготовили участники ежегодного областного конкурса «Экоорганизация». В нем приняли участие 34 предприятия. Победителями в различных номинациях стали АО «Л`Ореаль», ООО «Ново Нордиск», ООО «Хемофарм», ООО «РАЙТ-К», ООО «Форум», ООО «Техноплюс», ООО «АйСиЭм Гласс Калуга», «ЦЛАТИ по Калужской области» и детский сад «Золотые зёрнышки».

На открытии форума было зачитано приветствие, которое направил делегатам Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин. В нем, в частности, говорится:

- Качество окружающей среды - важнейший фактор для благополучной жизни граждан России. Поэтому сохранить экологическое равновесие и уникальные экосистемы нашей страны, установить принципы наиболее рационального использования природных богатств – единая цель как для органов власти, так и для общественности… Уверен, что форум пройдёт в продуктивном ключе, а его решения придадут новый импульс системной реализации востребованных природоохранных инициатив.

В ходе пленарного заседания Владислав Шапша вручил награды муниципалитетам- лидерам областного экологического рейтинга: Обнинску, Юхновскому, Сухиничскому и Козельскому районам. Первенство в этом состязании одержал город Людиново и Людиновский район.

Оценивая уровень использования «зеленых стандартов» в регионе, Владислав Шапша отметил, что найти равновесие между развитием промышленности и сохранением окружающей среды – непростая задача. По его мнению, область «в начале большого пути». Именно поэтому неизменными остаются основные требования к инвесторам – экологичность производства и природоохранная политика.

- Я с уверенностью говорю, что сегодня мы добились того, что все новые проекты в области реализуются с высокой степенью экологической безопасности, – подчеркнул руководитель региона.