Владислав Шапша открыл международный экологический форум

В пятницу, 4 сентября, глава Калужской области Владислав ШАПША вместе с председателем комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиром БУРМАТОВЫМ открыл 6-й Международный экологический форум «Будущее за наилучшими доступными технологиями».

На выставке свои передовые экологические разработки представили предприятия Калужской области и других регионов.

- Как пример эффективного расходования средств в рамках нацпроекта - работа Калугаоблводоканала по строительству станций очистки воды, - рассказал Владислав Шапша. - Предприятие делает станции водоочистки своими силами. Благодаря этому в нынешнем году в регионе будет установлено 60 станций. Это почти в три раза больше, чем в 2019 году.