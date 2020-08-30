В Калужской области 32 человека заболели коронавирусом

В воскресенье, 30 августа, в Калужской области подтвердились 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за время пандемии заразились уже 8055 человек.

Из 1130 жителей региона, которые сейчас ведут борьбу с вирусом, за последние сутки никто не выздоровел. Общее число переболевших ковидом, как и вчера, составляет 6858 калужан.

В списке умерших по-прежнему 67 человек. Новых смертей не зафиксировано.

По районам ситуация на сегодняшний день такова:

Калуга – 233 (+8 к предыдущему дню),

Обнинск – 132 (+5),

Людиновский район – 115 (+4),

Боровский район – 107 (+5),

Малоярославецкий район – 64 (+3),

Дзержинский район – 59 (+1),

Жуковский район – 64 (+3),

Козельский район – 47 (0),

Жиздринский район – 42 (0),

Кировский район – 42 (+3),

Сухиничский район – 38 (0),

Бабынинский район – 30 (0),

Перемышльский район – 24 (0),

Мещовский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Ульяновский район – 14 (0),

Юхновский район – 12 (0),

Ферзиковский район – 13 (0),

Думиничский район – 10 (0),

Износковский район – 10 (0),

Тарусский район – 10 (0),

Медынский район – 7 (0),

Хвастовичский район – 7 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0)

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 30 августа 2020 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.