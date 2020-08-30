В Калужской области 32 человека заболели коронавирусом

В воскресенье, 30 августа, в Калужской области подтвердились 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за время пандемии заразились уже 8055 человек.
Из 1130 жителей региона, которые сейчас ведут борьбу с вирусом, за последние сутки никто не выздоровел. Общее число переболевших ковидом, как и вчера, составляет 6858 калужан.
В списке умерших по-прежнему 67 человек. Новых смертей не зафиксировано.
По районам ситуация на сегодняшний день такова:
- Калуга – 233 (+8 к предыдущему дню),
- Обнинск – 132 (+5),
- Людиновский район – 115 (+4),
- Боровский район – 107 (+5),
- Малоярославецкий район – 64 (+3),
- Дзержинский район – 59 (+1),
- Жуковский район – 64 (+3),
- Козельский район – 47 (0),
- Жиздринский район – 42 (0),
- Кировский район – 42 (+3),
- Сухиничский район – 38 (0),
- Бабынинский район – 30 (0),
- Перемышльский район – 24 (0),
- Мещовский район – 18 (0),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Ульяновский район – 14 (0),
- Юхновский район – 12 (0),
- Ферзиковский район – 13 (0),
- Думиничский район – 10 (0),
- Износковский район – 10 (0),
- Тарусский район – 10 (0),
- Медынский район – 7 (0),
- Хвастовичский район – 7 (0),
- Барятинский район – 6 (0),
- Куйбышевский район – 5 (0),
- Мосальский район – 4 (0)
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 30 августа 2020 года.
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