В Калужской области от коронавируса вылечились 27 человек

За последние сутки в Калужской области от коронавируса вылечились еще 27 человек. Общее число тех, кто справился с ковидом, теперь составляет 6858 жителей области, сообщает региональный оперативный штаб.

Новых случаев заболевания на сегодняшний день – 30. Количество заболевших выросло до 8023.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 67 человек.

Борьбу с вирусом продолжают 1098 пациентов. Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 225 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 127 (+4),

Людиновский район – 111 (-4),

Боровский район – 102 (-7),

Малоярославецкий район – 61 (+2),

Дзержинский район – 58 (0),

Жуковский район – 61 (+4),

Козельский район – 47 (-1),

Жиздринский район – 42 (-2),

Кировский район – 39 (0),

Сухиничский район – 38 (0),

Бабынинский район – 30 (+2),

Перемышльский район – 24 (0),

Мещовский район – 18 (-1),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Ульяновский район – 14 (0),

Юхновский район – 12 (0),

Ферзиковский район – 13 (+1),

Думиничский район – 10 (0),

Износковский район – 10 (0),

Тарусский район – 10 (+1),

Медынский район – 7 (0),

Хвастовичский район – 7 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 29 августа 2020 года.

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