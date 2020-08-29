В Калужской области от коронавируса вылечились 27 человек

За последние сутки в Калужской области от коронавируса вылечились еще 27 человек. Общее число тех, кто справился с ковидом, теперь составляет 6858 жителей области, сообщает региональный оперативный штаб.
Новых случаев заболевания на сегодняшний день – 30. Количество заболевших выросло до 8023.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 67 человек.
Борьбу с вирусом продолжают 1098 пациентов. Ситуация по районам на сегодня такова:
- Калуга – 225 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 127 (+4),
- Людиновский район – 111 (-4),
- Боровский район – 102 (-7),
- Малоярославецкий район – 61 (+2),
- Дзержинский район – 58 (0),
- Жуковский район – 61 (+4),
- Козельский район – 47 (-1),
- Жиздринский район – 42 (-2),
- Кировский район – 39 (0),
- Сухиничский район – 38 (0),
- Бабынинский район – 30 (+2),
- Перемышльский район – 24 (0),
- Мещовский район – 18 (-1),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Ульяновский район – 14 (0),
- Юхновский район – 12 (0),
- Ферзиковский район – 13 (+1),
- Думиничский район – 10 (0),
- Износковский район – 10 (0),
- Тарусский район – 10 (+1),
- Медынский район – 7 (0),
- Хвастовичский район – 7 (0),
- Барятинский район – 6 (0),
- Куйбышевский район – 5 (0),
- Мосальский район – 4 (0).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 29 августа 2020 года.
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