В Калужской области количество заболевших коронавирусом приблизилось к 8000

В Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус ещё у 29 человек. За весь период заболели 7993 человека, сообщили в пятницу, 28 августа, в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 32 калужанина. Общее число справившихся с болезнью составляет 6831 (85,5% от числа заболевших).

Умерли 67 человек. Новых случаев за сутки не зафиксировано.

Борьбу с вирусом продолжают 1095 пациентов. Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 221 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 123 (-4),

Людиновский район – 115 (0),

Боровский район – 109 (-6),

Малоярославецкий район – 59 (0),

Дзержинский район – 58 (0),

Жуковский район – 57 (0),

Козельский район – 48 (0),

Жиздринский район – 44 (0),

Кировский район – 39 (+3),

Сухиничский район – 38 (0),

Бабынинский район – 28 (0),

Перемышльский район – 24 (0),

Мещовский район – 19 (-1),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Ульяновский район – 14 (0),

Юхновский район – 12 (0),

Ферзиковский район – 12 (0),

Думиничский район – 10 (0),

Износковский район – 10 (0),

Тарусский район – 9 (+1),

Медынский район – 7 (0),

Хвастовичский район – 7 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Коронавирус в Калужской области, официальные данные на 28 августа 2020 года.

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