В Калужской области количество заболевших коронавирусом приблизилось к 8000

В Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус ещё у 29 человек. За весь период заболели 7993 человека, сообщили в пятницу, 28 августа, в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 32 калужанина. Общее число справившихся с болезнью составляет 6831 (85,5% от числа заболевших).
Умерли 67 человек. Новых случаев за сутки не зафиксировано.
Борьбу с вирусом продолжают 1095 пациентов. Ситуация по районам на сегодня такова:
- Калуга – 221 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 123 (-4),
- Людиновский район – 115 (0),
- Боровский район – 109 (-6),
- Малоярославецкий район – 59 (0),
- Дзержинский район – 58 (0),
- Жуковский район – 57 (0),
- Козельский район – 48 (0),
- Жиздринский район – 44 (0),
- Кировский район – 39 (+3),
- Сухиничский район – 38 (0),
- Бабынинский район – 28 (0),
- Перемышльский район – 24 (0),
- Мещовский район – 19 (-1),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Ульяновский район – 14 (0),
- Юхновский район – 12 (0),
- Ферзиковский район – 12 (0),
- Думиничский район – 10 (0),
- Износковский район – 10 (0),
- Тарусский район – 9 (+1),
- Медынский район – 7 (0),
- Хвастовичский район – 7 (0),
- Барятинский район – 6 (0),
- Куйбышевский район – 5 (0),
- Мосальский район – 4 (0).
Коронавирус в Калужской области, официальные данные на 28 августа 2020 года.
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