В Калужской области 6831 человек вылечился от коронавируса

За последние сутки в Калужской области вылечились от коронавируса 32 человека. Всего с болезнью справился 6831 житель региона, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 67 калужан.

На данный момент известно о 7964 заразившихся COVID-19. Новые данные региональный оперштаб предоставит сегодня чуть позже.

По всей России за сутки подтвердили коронавирус у 4 829 человек. За весь период заболели 980 405. Из них вылечились 798 466, скончались – 16 914.

Коронавирус в Калужской области, официальные данные на 28 августа 2020 года.

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