Какую картину покажут в День города у «шарика»

Как мы писали, завтра, 29 августа, у памятника 600-летия Калуги пройдет сеанс под открытым небом.

Управление молодежной политики на своей страничке в соцсети проводило голосование среди калужан, предложив на выбор несколько картин.

По его итогам, первое место занял фильм «1+1». Его выбрали 38% голосовавших.

Организаторы киносеанса напоминают, что к просмотру приглашаются калужане старше 16 лет, с собой можно принести пледы и зонтики. Во время просмотра фильма запрещается распивать спиртные напитки и курить.

Начало сеанса в 22:00.