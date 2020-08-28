Какую картину покажут в День города у «шарика»

Как мы писали, завтра, 29 августа, у памятника 600-летия Калуги пройдет сеанс под открытым небом.
Управление молодежной политики на своей страничке в соцсети проводило голосование среди калужан, предложив на выбор несколько картин.
По его итогам, первое место занял фильм «1+1». Его выбрали 38% голосовавших.
Организаторы киносеанса напоминают, что к просмотру приглашаются калужане старше 16 лет, с собой можно принести пледы и зонтики. Во время просмотра фильма запрещается распивать спиртные напитки и курить.
Начало сеанса в 22:00.
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