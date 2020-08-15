В День города у «шарика» устроят бесплатный киносеанс

В День города, 29 августа, на площадке у памятника 600-летия Калуги покажут кино под открытым небом. Об этом вчера, 14 августа, сообщили в управлении физической культуры, спорта и молодежной политики.
К просмотру приглашают калужан старше 16 лет. Начало киносеанса в 22:00.
Какую именно картину будут показывать, еще неизвестно. Организаторы подготовили список возможных для показа фильмов. А определиться с выбором предлагают калужанам.
В списке предлагаемых картин:
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