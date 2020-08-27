Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 27 августа

В Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус ещё у 28 человек. За весь период заболели 7964 человека, сообщили в четверг, 27 августа, в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 48 калужан. Общее число справившихся с болезнью составляет 6799 (85,4% от числа заболевших).

Умерли 67 человек. Три случая зафиксированы за последние сутки: скончались 80-летний житель Людиновского района, 79-летний житель Боровского района и 65-летний житель Малоярославецкого района.

Борьбу с вирусом продолжают 1098 пациентов. Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 217 (-3 к предыдущему дню),

Обнинск – 127 (+1),

Боровский район – 115 (-9),

Людиновский район – 115 (-9),

Малоярославецкий район – 59 (-1),

Дзержинский район – 58 (0),

Жуковский район – 57 (0),

Козельский район – 48 (0),

Жиздринский район – 44 (-1),

Сухиничский район – 38 (-2),

Кировский район – 36 (+1),

Бабынинский район – 28 (+1),

Перемышльский район – 24 (0),

Мещовский район – 20 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Ульяновский район – 14 (0),

Юхновский район – 12 (0),

Ферзиковский район – 12 (0),

Думиничский район – 10 (0),

Износковский район – 10 (0),

Тарусский район – 8 (-1),

Медынский район – 7 (0),

Хвастовичский район – 7 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Коронавирус в Калужской области, официальные данные на 27 августа 2020 года.

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