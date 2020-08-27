Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 27 августа

В Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус ещё у 28 человек. За весь период заболели 7964 человека, сообщили в четверг, 27 августа, в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 48 калужан. Общее число справившихся с болезнью составляет 6799 (85,4% от числа заболевших).
Умерли 67 человек. Три случая зафиксированы за последние сутки: скончались 80-летний житель Людиновского района, 79-летний житель Боровского района и 65-летний житель Малоярославецкого района.
Борьбу с вирусом продолжают 1098 пациентов. Ситуация по районам на сегодня такова:
Коронавирус в Калужской области, официальные данные на 27 августа 2020 года.
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