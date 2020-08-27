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В Калужской области ещё три человека умерли от коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.08.2020 10:30 0 4181
В Калужской области ещё три человека умерли от коронавируса

За последние сутки в Калужской области ещё три человека умерли от коронавируса. За весь период эпидемии скончались 67 калужан, сообщили KP40 в четверг, 27 августа, в федеральном оперативном штабе.

Вылечились от COVID-19 48 калужан. Всего с болезнью уже справились 6799 наших земляков.

На данный момент известно о 7936 заболевших. Новые данные региональный оперштаб опубликует позже.

По всей России за последние сутки заболели 4 711 человек. За весь период коронавирус подцепили 975 576 россиян. Из них вылечился 792 561 человек, скончались – 16 804.

Напомним, с 26 августа в Калужской области отменили самоизоляцию для всех жителей. Масочный режим пока действует до 31 августа, но может быть продлён.

Коронавирус в Калужской области

Коронавирус в Калужской области

Официальные данные на утро 27 августа 2020 года.

UPD. Стало известно, что скончались 80-летний житель Людиновского района, 79-летний житель Боровского района и 65-летний житель Малоярославецкого района.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.08.2020 10:30 0 4181
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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