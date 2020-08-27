За последние сутки в Калужской области ещё три человека умерли от коронавируса. За весь период эпидемии скончались 67 калужан, сообщили KP40 в четверг, 27 августа, в федеральном оперативном штабе.

Вылечились от COVID-19 48 калужан. Всего с болезнью уже справились 6799 наших земляков.

На данный момент известно о 7936 заболевших. Новые данные региональный оперштаб опубликует позже.

По всей России за последние сутки заболели 4 711 человек. За весь период коронавирус подцепили 975 576 россиян. Из них вылечился 792 561 человек, скончались – 16 804.

Напомним, с 26 августа в Калужской области отменили самоизоляцию для всех жителей. Масочный режим пока действует до 31 августа, но может быть продлён.

Официальные данные на утро 27 августа 2020 года.

UPD. Стало известно, что скончались 80-летний житель Людиновского района, 79-летний житель Боровского района и 65-летний житель Малоярославецкого района.

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