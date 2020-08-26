В Калужской области пятый месяц ищут пропавшую женщину

В селе Ахлебинино Перемышльского района Калужской области пропала 34-летняя Ольга РИММЕР. В среду, 26 августа, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». Последний раз женщину видели 17 апреля.
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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