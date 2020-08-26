В Калужской области ищут 57-летнего таксиста

В Калужской области ищут 57-летнего Глеба БЕЛЯЕВА. В среду, 26 августа, об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Его видели на АЗС в Малоярославце в июне-июле 2020 года на машине белого цвета типа седан с «шашкой такси» на крыше, регион 40.
Также следователи опубликовали подробные приметы мужчины.
Приметы пропавшего:
- на вид 60 лет,
- плотного телосложения,
- рост 182-184 см,
- лицо овальное,
- глаза темно-карие,
- правый глаз косит, носит большие очки в черной роговой оправе,
- волосы черные, склоченные,
- зубы желто-коричневого цвета, верхние зубы большого размера выступают вперед и имеют неправильный прикус,
- с бородой и усами около 7 см длиной,
- рубашка в черно-серую клетку с длинным рукавом на выпуск,
- спортивные трикотажные брюки темно-синего цвета,
- обут в спортивные полуботинки голубого цвета с белыми шнурками на белой подошве,
- одежда 54-56 размера, обувь 44 размера.
Связаться с калужскими следователями можно по телефону 8 (4842) 277-847.