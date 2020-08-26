В Калужской области ищут 57-летнего таксиста

В Калужской области ищут 57-летнего Глеба БЕЛЯЕВА. В среду, 26 августа, об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Его видели на АЗС в Малоярославце в июне-июле 2020 года на машине белого цвета типа седан с «шашкой такси» на крыше, регион 40.

Также следователи опубликовали подробные приметы мужчины.

Приметы пропавшего:

на вид 60 лет,

плотного телосложения,

рост 182-184 см,

лицо овальное,

глаза темно-карие,

правый глаз косит, носит большие очки в черной роговой оправе,

волосы черные, склоченные,

зубы желто-коричневого цвета, верхние зубы большого размера выступают вперед и имеют неправильный прикус,

с бородой и усами около 7 см длиной,

рубашка в черно-серую клетку с длинным рукавом на выпуск,

спортивные трикотажные брюки темно-синего цвета,

обут в спортивные полуботинки голубого цвета с белыми шнурками на белой подошве,

одежда 54-56 размера, обувь 44 размера.

Связаться с калужскими следователями можно по телефону 8 (4842) 277-847.