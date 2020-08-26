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В Калужской области ищут 57-летнего таксиста

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.08.2020 09:21 5 2010
В Калужской области ищут 57-летнего таксиста

В Калужской области ищут 57-летнего Глеба БЕЛЯЕВА. В среду, 26 августа, об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Его видели на АЗС в Малоярославце в июне-июле 2020 года на машине белого цвета типа седан с «шашкой такси» на крыше, регион 40.

Также следователи опубликовали подробные приметы мужчины.

Приметы пропавшего:

  • на вид 60 лет,
  • плотного телосложения,
  • рост 182-184 см,
  • лицо овальное,
  • глаза темно-карие,
  • правый глаз косит, носит большие очки в черной роговой оправе,
  • волосы черные, склоченные,
  • зубы желто-коричневого цвета, верхние зубы большого размера выступают вперед и имеют неправильный прикус,
  • с бородой и усами около 7 см длиной,
  • рубашка в черно-серую клетку с длинным рукавом на выпуск,
  • спортивные трикотажные брюки темно-синего цвета,
  • обут в спортивные полуботинки голубого цвета с белыми шнурками на белой подошве,
  • одежда 54-56 размера, обувь 44 размера.

Связаться с калужскими следователями можно по телефону 8 (4842) 277-847.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.08.2020 09:21 5 2010
Тэги: происшествие
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