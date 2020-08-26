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ДТП в центре Калуги остановило движение

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 26.08.2020 14:23 2 701
ДТП в центре Калуги остановило движение

Около 13 часов в среду, 26 августа, на улице Гагарина в Калуге рядом с школой №6 произошло ДТП. Столкнулись легковые автомобили «Ниссан» и «Шевроле».

По предварительным данным, никто не пострадал, но разбитые машины заблокировали движение по левой полосе в сторону Гагаринского моста.

Из-за этого на улицах Гагарина, Королёва и Кирова образовались пробки.

Как сообщают очевидцы, движение затруднено на всём протяжении улицы Кирова.

Причины ДТП устанавливаются.

ДТП Калуга 26 августа 2020 года

Для проезда осталась лишь одна полоса.

ДТП Калуга пробки

ДТП Калуга пробки

Пробка на выезд из центра города.

ДТП Калуга пробки

С Королева затруднен поворот на Гагарина.

Пробки Калуга

Данные сервиса «Яндекс.Карты».

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 26.08.2020 14:23 2 701
Тэги: происшествие дтп пробки
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