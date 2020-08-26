ДТП в центре Калуги остановило движение

Около 13 часов в среду, 26 августа, на улице Гагарина в Калуге рядом с школой №6 произошло ДТП. Столкнулись легковые автомобили «Ниссан» и «Шевроле».
По предварительным данным, никто не пострадал, но разбитые машины заблокировали движение по левой полосе в сторону Гагаринского моста.
Из-за этого на улицах Гагарина, Королёва и Кирова образовались пробки.
Как сообщают очевидцы, движение затруднено на всём протяжении улицы Кирова.
Причины ДТП устанавливаются.
Для проезда осталась лишь одна полоса.
Пробка на выезд из центра города.
С Королева затруднен поворот на Гагарина.
Данные сервиса «Яндекс.Карты».
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