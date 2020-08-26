ДТП в центре Калуги остановило движение

Около 13 часов в среду, 26 августа, на улице Гагарина в Калуге рядом с школой №6 произошло ДТП. Столкнулись легковые автомобили «Ниссан» и «Шевроле».

По предварительным данным, никто не пострадал, но разбитые машины заблокировали движение по левой полосе в сторону Гагаринского моста.

Из-за этого на улицах Гагарина, Королёва и Кирова образовались пробки.

Как сообщают очевидцы, движение затруднено на всём протяжении улицы Кирова.

Причины ДТП устанавливаются.

Для проезда осталась лишь одна полоса.

Пробка на выезд из центра города.

С Королева затруднен поворот на Гагарина.

Данные сервиса «Яндекс.Карты».

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