Коронавирус убил ещё двух калужан

В Калужской области количество заразившихся коронавирусом достигло 7823, сообщили в субботу, 22 августа, в региональном оперативном штабе. За последние сутки болезнь подтвердили ещё у 31 калужанина. Это на 2 меньше, чем вчера, когда был повторен месячный рекорд роста числа заболевших.

Выздоровели 17 человек. Общее число справившихся с болезнью на сегодня составляет 6554.

Скончались ещё два человека. Таким образом общее число жертв коронавируса выросло до 62 человек.

Борьбу с вирусом продолжают 1207 пациентов. Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 253 (+1 к предыдущему дню),

Обнинск – 144 (-2),

Боровский район – 133 (0),

Людиновский район – 119 (+1),

Малоярославецкий район – 70 (+2),

Жуковский район – 66 (+1),

Дзержинский район – 59 (+6),

Козельский район – 48 (-1),

Жиздринский район – 45 (+4),

Сухиничский район – 39 (+1),

Кировский район – 36 (0),

Бабынинский район – 30 (0),

Перемышльский район – 25 (0),

Мещовский район – 19 (+1),

Спас-Деменский район – 18 (0),

Ульяновский район – 14 (0),

Юхновский район – 14 (0),

Ферзиковский район – 12 (-2),

Думиничский район – 11 (0),

Износковский район – 10 (0),

Тарусский район – 10 (0),

Барятинский район – 8 (0),

Медынский район – 8 (0),

Хвастовичский район – 7 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).