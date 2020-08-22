Коронавирус убил ещё двух калужан

В Калужской области количество заразившихся коронавирусом достигло 7823, сообщили в субботу, 22 августа, в региональном оперативном штабе. За последние сутки болезнь подтвердили ещё у 31 калужанина. Это на 2 меньше, чем вчера, когда был повторен месячный рекорд роста числа заболевших.
Выздоровели 17 человек. Общее число справившихся с болезнью на сегодня составляет 6554.
Скончались ещё два человека. Таким образом общее число жертв коронавируса выросло до 62 человек.
Борьбу с вирусом продолжают 1207 пациентов. Ситуация по районам на сегодня такова:
- Калуга – 253 (+1 к предыдущему дню),
- Обнинск – 144 (-2),
- Боровский район – 133 (0),
- Людиновский район – 119 (+1),
- Малоярославецкий район – 70 (+2),
- Жуковский район – 66 (+1),
- Дзержинский район – 59 (+6),
- Козельский район – 48 (-1),
- Жиздринский район – 45 (+4),
- Сухиничский район – 39 (+1),
- Кировский район – 36 (0),
- Бабынинский район – 30 (0),
- Перемышльский район – 25 (0),
- Мещовский район – 19 (+1),
- Спас-Деменский район – 18 (0),
- Ульяновский район – 14 (0),
- Юхновский район – 14 (0),
- Ферзиковский район – 12 (-2),
- Думиничский район – 11 (0),
- Износковский район – 10 (0),
- Тарусский район – 10 (0),
- Барятинский район – 8 (0),
- Медынский район – 8 (0),
- Хвастовичский район – 7 (0),
- Куйбышевский район – 5 (0),
- Мосальский район – 4 (0).
Опубликовано: 22.08.2020 19:47 1588