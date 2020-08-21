В Калужской области обновился месячный рекорд по приросту больных коронавирусом

В Калужской области количество заразившихся коронавирусом достигло 7792, сообщили в пятницу, 21 августа, в региональном оперативном штабе. За последние сутки болезнь подтвердили ещё у 33 калужанин. Это самый большой дневной прирост с 22 июля. Предыдущий рекорд (31) был установлен 20 августа.
Выздоровели 25 человек. Общее число справившихся с болезнью на сегодня составляет 6537.
Новых смертей не зафиксировано. За весь период скончались 60 калужан.
Борьбу с вирусом продолжают 1195 пациентов. Ситуация по районам на сегодня такова:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области от регионального оперативного штаба на 21 августа 2020 года.
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