В Калужской области обновился месячный рекорд по приросту больных коронавирусом

В Калужской области количество заразившихся коронавирусом достигло 7792, сообщили в пятницу, 21 августа, в региональном оперативном штабе. За последние сутки болезнь подтвердили ещё у 33 калужанин. Это самый большой дневной прирост с 22 июля. Предыдущий рекорд (31) был установлен 20 августа.

Выздоровели 25 человек. Общее число справившихся с болезнью на сегодня составляет 6537.

Новых смертей не зафиксировано. За весь период скончались 60 калужан.

Борьбу с вирусом продолжают 1195 пациентов. Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 252 (+2 к предыдущему дню),

Обнинск – 146 (+6),

Боровский район – 133 (+1),

Людиновский район – 118 (+2),

Малоярославецкий район – 68 (0),

Жуковский район – 65 (+3),

Дзержинский район – 53 (0),

Козельский район – 49 (-5),

Жиздринский район – 41 (0),

Сухиничский район – 38 (0),

Кировский район – 36 (0),

Бабынинский район – 30 (0),

Перемышльский район – 25 (0),

Мещовский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 18 (0),

Ферзиковский район – 14 (-3),

Ульяновский район – 14 (+2),

Юхновский район – 14 (0),

Думиничский район – 11 (0),

Износковский район – 10 (0),

Тарусский район – 10 (0),

Барятинский район – 8 (0),

Медынский район – 8 (0),

Хвастовичский район – 7 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области от регионального оперативного штаба на 21 августа 2020 года.

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