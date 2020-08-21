В Калуге эвакуатор увёз «Мицубиси» прямо от дома

В Калуге судебные приставы вызвали эвакуатор к дому женщины, которая задолжала банку 395 тысяч рублей. Об этом случае в пятницу, 21 августа, рассказали в управлении ФССП по Калужской области.

- После возбуждения исполнительного производства гражданке дали срок для добровольного исполнения долговых обязательств, однако она не предприняла никаких действий для исполнения и не оплатила долг даже частично, - отмечают в ведомстве. - Сотрудниками ведомства было установлено, что в собственности гражданки находится автомобиль Mitsubishi L200.

Машина стояла на парковке возле дома женщины. Её тут же арестовали и увезли.

Если в течение 10 суток калужанка не погасит долг, автомобиль выставят на торги.

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