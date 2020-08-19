Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 19 августа

В Калужской области количество заразившихся коронавирусом достигло 7728, сообщили в среду, 19 августа, в региональном оперативном штабе. За последние сутки болезнь подтвердили ещё у 26 калужан.

Выздоровели 25 человек. Общее число справившихся с болезнью на сегодня составляет 6465.

Новых смертей не зафиксировано. За весь период скончались 60 калужан.

Борьбу с вирусом продолжают 1203 пациента. Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 257 (-5 к предыдущему дню),

Обнинск – 141 (+1),

Боровский район – 131 (+2),

Людиновский район – 118 (+2),

Малоярославецкий район – 68 (+2),

Жуковский район – 62 (+1),

Козельский район – 62 (-3),

Дзержинский район – 51 (+2),

Сухиничский район – 42 (-1),

Жиздринский район – 41 (0),

Кировский район – 35 (0),

Бабынинский район – 30 (+2),

Перемышльский район – 24 (0),

Ферзиковский район – 20 (-5),

Спас-Деменский район – 18 (0),

Мещовский район – 16 (0),

Юхновский район – 14 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Думиничский район – 11 (0),

Износковский район – 10 (+2),

Тарусский район – 9 (+2),

Барятинский район – 8 (-1),

Медынский район – 7 (0),

Хвастовичский район – 7 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области от регионального оперативного штаба на 19 августа 2020 года.

Все новости по коронавирусу в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.