Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 19 августа

В Калужской области количество заразившихся коронавирусом достигло 7728, сообщили в среду, 19 августа, в региональном оперативном штабе. За последние сутки болезнь подтвердили ещё у 26 калужан.
Выздоровели 25 человек. Общее число справившихся с болезнью на сегодня составляет 6465.
Новых смертей не зафиксировано. За весь период скончались 60 калужан.
Борьбу с вирусом продолжают 1203 пациента. Ситуация по районам на сегодня такова:
- Калуга – 257 (-5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 141 (+1),
- Боровский район – 131 (+2),
- Людиновский район – 118 (+2),
- Малоярославецкий район – 68 (+2),
- Жуковский район – 62 (+1),
- Козельский район – 62 (-3),
- Дзержинский район – 51 (+2),
- Сухиничский район – 42 (-1),
- Жиздринский район – 41 (0),
- Кировский район – 35 (0),
- Бабынинский район – 30 (+2),
- Перемышльский район – 24 (0),
- Ферзиковский район – 20 (-5),
- Спас-Деменский район – 18 (0),
- Мещовский район – 16 (0),
- Юхновский район – 14 (0),
- Ульяновский район – 12 (0),
- Думиничский район – 11 (0),
- Износковский район – 10 (+2),
- Тарусский район – 9 (+2),
- Барятинский район – 8 (-1),
- Медынский район – 7 (0),
- Хвастовичский район – 7 (0),
- Куйбышевский район – 5 (0),
- Мосальский район – 4 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области от регионального оперативного штаба на 19 августа 2020 года.
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