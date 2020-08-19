В Калужской области 6465 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области ещё 25 человек вылечились от коронавируса. Общее число выздоровевших достигло 6465, сообщили KP40 в среду, 19 августа, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 60 калужан.

На данный момент известно о 7702 заболевших. Новые данные региональный оперштаб предоставит сегодня чуть позже.

По всей России за сутки выявили 4 828 случаев коронавируса. За весь период - 937 321. Из них вылечились 749 423, скончались – 15 989.

Тем временем

Новую поликлинику в Калуге начнут строить в 2021 году. Подробности.