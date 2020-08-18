$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Новую поликлинику в Калуге начнут строить в 2021 году

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 18.08.2020 17:09 1 569
Новую поликлинику в Калуге начнут строить в 2021 году

Новая поликлиника, которую планируется построить на Правобережье, рядом с домом №2 на улице Фомушина, вошла в федеральную программу модернизации первичного звена.

Планируется, что её строительство начнётся в 2021 году, рассказал на недавней встрече с жителями Правобережья заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ.

Проект, который уже получил положительное заключение экспертизы, оценивается примерно в два миллиарда рублей. Четырехэтажное здание планируется построить за два года. Поликлиника рассчитана на 650 посещений в смену, она будет принимать и детей, и взрослых, сообщает 18 августа городская управа.

Пока же взрослые ходят на прием в поликлинику, расположенную на первом этаже девятиэтажки на улице Генерала Попова, а дети – в поликлинику на Фомушина, 10. Она тоже находится на первом этаже жилого дома, занимая помещение, явно не рассчитанное на такое количество посетителей. В узких коридорах не протолкнуться даже тогда, когда в поликлинике немного посетителей. Но немноголюдно в поликлинике нечасто. В 2014 году, когда она открылась, на Правобережье жили около пяти тысяч детей. Тогда этих помещений хватало. Сейчас поликлиника обслуживает более 12 тысяч маленьких пациентов.

Не так давно поликлиника получила остальную часть первого этажа. Но оказалось, что использовать ее нельзя, так как ни дверные проемы, ни система вентиляции не соответствуют новым требованиям к медучреждениям.

Сейчас в поликлинике пытаются смягчить проблему реконструкцией входной группы.

- В этой пристройке будет так называемый фильтр-бокс.Там будут обслуживаться больные дети. Таким образом, у нас будет разделение потоков, - рассказала главный врач детской городской больницы Светлана ХЛОПИКОВА.

Планируется, что ремонт будет завершен до конца октября.

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 18.08.2020 17:09 1 569
Тэги: общество здравоохранение область илья соваков светлана хлопикова
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» сделает дороги трех регионов ЦФО безопаснее
За общественным порядком в Мосальске следят камеры видеонаблюдения «Ростелекома»
МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»
2000 детских аудиокниг стали доступны на платформе "Ростелекома"
Сбербанк и МФЦ реализовали сервис безналичной оплаты госпошлин в Калужской области
ВТБ: объем сделок с загородными домами в этом году вырос в 1,5 раза
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как сделать погружение под воду безопасным
Как сделать улыбку красивой: керамические виниры
Особенности покупки запчастей онлайн

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru