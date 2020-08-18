Новую поликлинику в Калуге начнут строить в 2021 году

Новая поликлиника, которую планируется построить на Правобережье, рядом с домом №2 на улице Фомушина, вошла в федеральную программу модернизации первичного звена.

Планируется, что её строительство начнётся в 2021 году, рассказал на недавней встрече с жителями Правобережья заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ.

Проект, который уже получил положительное заключение экспертизы, оценивается примерно в два миллиарда рублей. Четырехэтажное здание планируется построить за два года. Поликлиника рассчитана на 650 посещений в смену, она будет принимать и детей, и взрослых, сообщает 18 августа городская управа.

Пока же взрослые ходят на прием в поликлинику, расположенную на первом этаже девятиэтажки на улице Генерала Попова, а дети – в поликлинику на Фомушина, 10. Она тоже находится на первом этаже жилого дома, занимая помещение, явно не рассчитанное на такое количество посетителей. В узких коридорах не протолкнуться даже тогда, когда в поликлинике немного посетителей. Но немноголюдно в поликлинике нечасто. В 2014 году, когда она открылась, на Правобережье жили около пяти тысяч детей. Тогда этих помещений хватало. Сейчас поликлиника обслуживает более 12 тысяч маленьких пациентов.

Не так давно поликлиника получила остальную часть первого этажа. Но оказалось, что использовать ее нельзя, так как ни дверные проемы, ни система вентиляции не соответствуют новым требованиям к медучреждениям.

Сейчас в поликлинике пытаются смягчить проблему реконструкцией входной группы.

- В этой пристройке будет так называемый фильтр-бокс.Там будут обслуживаться больные дети. Таким образом, у нас будет разделение потоков, - рассказала главный врач детской городской больницы Светлана ХЛОПИКОВА.

Планируется, что ремонт будет завершен до конца октября.