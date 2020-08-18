Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 18 августа

Число заразившихся коронавирусом в Калужской области достигло 7702, сообщили во вторник, 18 августа, в региональном оперативном штабе. За последние сутки болезнь подтвердили ещё у 23 калужан.

Выздоровели 49 человек. Общее число справившихся с болезнью на сегодня составляет 6440.

Также подтверждены две новые смерти. Это 62-летний житель Калуги и 66-летний житель Боровского района. За весь период скончались 60 калужан.

Борьбу с вирусом продолжают 1202 пациента. Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 262 (-16 к предыдущему дню),

Обнинск – 140 (-2),

Боровский район – 129 (-3),

Людиновский район – 116 (0),

Малоярославецкий район – 66 (-4),

Козельский район – 65 (-2),

Жуковский район – 61 (-4),

Дзержинский район – 49 (+1),

Сухиничский район – 43 (0),

Жиздринский район – 41 (0),

Кировский район – 35 (+4),

Бабынинский район – 28 (+1),

Ферзиковский район – 25 (0),

Перемышльский район – 24 (-1),

Спас-Деменский район – 18 (-1),

Мещовский район – 16 (+1),

Юхновский район – 14 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Думиничский район – 11 (0),

Барятинский район – 9 (0),

Износковский район – 8 (0),

Медынский район – 7 (0),

Тарусский район – 7 (-2),

Хвастовичский район – 7 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области от регионального оперативного штаба на 18 августа 2020 года

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