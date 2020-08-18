Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 18 августа

Число заразившихся коронавирусом в Калужской области достигло 7702, сообщили во вторник, 18 августа, в региональном оперативном штабе. За последние сутки болезнь подтвердили ещё у 23 калужан.
Выздоровели 49 человек. Общее число справившихся с болезнью на сегодня составляет 6440.
Также подтверждены две новые смерти. Это 62-летний житель Калуги и 66-летний житель Боровского района. За весь период скончались 60 калужан.
Борьбу с вирусом продолжают 1202 пациента. Ситуация по районам на сегодня такова:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области от регионального оперативного штаба на 18 августа 2020 года
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!