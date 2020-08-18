В Калужской области два человека умерли от коронавируса

За последние сутки в Калужской области подтвердили две новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 60, сообщили KP40 во вторник, 18 августа в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 49 калужан. Всего с инфекцией справились 6440 жителей региона.

На данный момент известно о 7679 заболевших. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.

По всей России за сутки выявили 4 748 новых случаев COVID-19. За весь период - 932 493. Из них вылечились 742 628, умерли – 15 872.

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