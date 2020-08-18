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Как пройдёт День города 29 августа

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 18.08.2020 10:11 9 1512
Как пройдёт День города 29 августа

Как мы уже рассказывали, в следующую субботу, 29 августа, Калуга отпразднует своё 649-летие. В понедельник на планёрке в городской управе подробно рассказали, какие мероприятия запланированы в этот день.

Впервые праздник начнется с космического марафона, в котором сможет принять участие любой желающий в возрасте от 18 лет и старше. Место сбора - Городской парк культуры и отдыха, старт мероприятия на пересечении улиц Марата и Баженова. Маршрут забега: улицы Баженова - Пушкина - Академика Королёва - Гагарина - Калужский Бор.

В 11:00 на площади Победы пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата.

Официальный старт Дня города будет дан на Театральной площади в 12:00. Концертные программы на главной сцене будут проходить в режиме нон-стоп до 21:00. Там выступят лучшие творческие коллективы города и приглашенные артисты.

Главным событием Дня города станет карнавал. Он пройдет под девизом «Да здравствует праздник!». Карнавальное шествие начнется в 16:00 на площади Победы. Финиширует оно по традиции на площади Старый Торг. Завершит его оркестр карнавальной музыки «Маракату».

На площадке у памятника 600-летию основания города Калуги пройдет фестиваль молодежных субкультур «Космический джем», а с 22 часов здесь развернется кинотеатр под открытым небом.

Во дворе усадьбы Золотарёвых соберутся профессиональные фотографы и любители фотоискусства.

Концертная программа на площади Старый Торг начнется в 20:00 выступлением оркестра современной музыки Инновационного культурного центра «Jazzatov Giga Band». В 21:30 калужан ждет выступление приглашенных артистов. Кульминацией Дня города в 22:30 станет праздничный фейерверк.

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 18.08.2020 10:11 9 1512
Тэги: праздник день города
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