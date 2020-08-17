В Калужской области 6391 человек вылечился от коронавируса

За последние сутки в Калужской области ещё пять человек вылечились от коронавируса. Всего с болезнью справился уже 6391 человек, сообщили KP40 в понедельник, 17 августа, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 58 человек.

Пока известно о 7654 заболевших. Новые данные региональный оперативный штаб предоставит сегодня чуть позже.

По всей России за сутки подтвердили COVID-19 у 4 892 человек. За весь период заболели 927 745. Из них выздоровел 736 101, скончались – 15 740.

Тем временем

Министр рассказал, как начнётся учебный год в калужских школах. Подробности.

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