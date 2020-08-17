Министр рассказал, как начнётся учебный год в калужских школах

До начала учебного года в Калужской области осталось две недели. Пока власти уверенно заявляют, что он начнётся за партами. Удалённое обучение на данный момент не планируется. Однако некоторые изменения из-за эпидемии коронавируса всё же произойдут. В понедельник, 17 августа, на планёрке в правительстве об этом рассказал министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ.

- 1 сентября торжественные линейки пройдут в обычном режиме, но с меньшим количеством участников, - заявил Аникеев, не уточнив, кто из детей попадёт на мероприятие.

Также глава министерства рассказал, что перед открытием зданий проведут генеральную уборку, на входе в школу у всех будут измерять температуру, должны быть установлены санитайзеры, персонал школ будет использовать средства защиты. Про маски для учеников министр ничего не сказал.

Кроме того, за каждым классом будет закреплён отдельный кабинет, пояснил Аникеев. Исключение составят кабинеты со специальным оборудованием.

Учеба будет проходить по специальному графику, также будет составлен график посещения столовой,

- Установлен запрет на проведение массовых мероприятий с участием учеников из разных классов и школ, - подчеркнул Аникеев.

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