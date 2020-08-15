В Калужской области от коронавируса вылечились 6370 человек

Сегодня, 15 августа, в Калужской области подтвердились 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Общее число заболевших достигло 7625.

Справились с болезнью еще 54 жителя региона. Всего за время эпидемии выздоровели уже 6370 человек.

Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. В списке жертв коронавируса по-прежнему 58 человек.

На лечении в больницах и дома остаются 1197 пациента:

Калуга – 267 (-18 к предыдущему дню),

Обнинск – 144 (-4),

Боровский район – 127 (-6),

Людиновский район – 111 (+3),

Жуковский район – 66 (-4),

Малоярославецкий район – 63 (-4),

Козельский район – 67 (+2),

Дзержинский район – 43 (-3),

Сухиничский район – 43 (-1),

Жиздринский район – 41 (0),

Кировский район – 31 (+4),

Бабынинский район – 27 (+2),

Перемышльский район – 25 (0),

Ферзиковский район – 24 (0),

Спас-Деменский район – 19 (0),

Мещовский район – 15 (0),

Юхновский район – 14 (+1),

Ульяновский район – 12 (0),

Думиничский район – 11 (0),

Барятинский район – 9 (0),

Тарусский район – 8 (0),

Износковский район – 7 (0),

Медынский район – 7 (0),

Хвастовичский район – 7 (+1),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 15 августа 2020 года.

Тем временем

В новом учебном году калужских школьников и студентов ждет масочный режим. Подробности.