В Калужской области от коронавируса вылечились 6370 человек

Сегодня, 15 августа, в Калужской области подтвердились 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Общее число заболевших достигло 7625.
Справились с болезнью еще 54 жителя региона. Всего за время эпидемии выздоровели уже 6370 человек.
Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. В списке жертв коронавируса по-прежнему 58 человек.
На лечении в больницах и дома остаются 1197 пациента:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 15 августа 2020 года.
Тем временем
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