За парту - в маске? Что ждет калужских школьников и студентов

На этой неделе, 11 августа, в режиме конференцсвязи прошло заседание рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Участие в нем приняли врио губернатора Владислав Шапша, его заместитель Константин Горобцов и глава регионального Роспотребнадзора Светлана Рожкова, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Среди обсуждаемых вопросов особое внимание было уделено организации учебного процесса в школах, средне-специальных заведениях и ВУЗах.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что и преподаватели, и студенты должны будут носить маски. Обязательным станет измерение температуры тела. Занятия физкультурой по максимуму должны будут проводиться на улице. Аналогичные меры будут введены и в школах.

В обязательном порядке будет проводиться дезинфекция образовательных учреждений.

На особый контроль возьмут работу пищеблоков. Рассмотреть вопрос об организации системы питания в учебных заведениях Владислав Шапша распорядился на ближайшем заседании правительства области, которое пройдет 17 августа.