Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 14 августа

В пятницу 14 августа, в Калужской области подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7571 до 7598.

Выздоровели ещё 36 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6316 (83,1% от числа заболевших).

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 58 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1224 пациента:

Калуга – 285 (-21 к предыдущему дню),

Обнинск – 148 (-1),

Боровский район – 133 (+1),

Людиновский район – 108 (+2),

Жуковский район – 70 (0),

Малоярославецкий район – 67 (-1),

Козельский район – 65 (0),

Дзержинский район – 46 (0),

Сухиничский район – 44 (0),

Жиздринский район – 41 (+7),

Кировский район – 27 (+3),

Бабынинский район – 25 (0),

Перемышльский район – 25 (0),

Ферзиковский район – 24 (0),

Спас-Деменский район – 19 (0),

Мещовский район – 15 (+1),

Юхновский район – 13 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Думиничский район – 11 (0),

Барятинский район – 9 (0),

Тарусский район – 8 (-1),

Износковский район – 7 (0),

Медынский район – 7 (0),

Хвастовичский район – 6 (+1),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 14 августа 2020 года.

Тем временем

В Калуге начали устанавливать понтонный мост. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.