Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 14 августа

В пятницу 14 августа, в Калужской области подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7571 до 7598.
Выздоровели ещё 36 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6316 (83,1% от числа заболевших).
Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 58 калужан.
На лечении в больницах и дома остаются 1224 пациента:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 14 августа 2020 года.
Тем временем
В Калуге начали устанавливать понтонный мост. Подробности.
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