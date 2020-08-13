Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 13 августа

В четверг, 13 августа, в Калужской области подтвердили 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7543 до 7571.

Выздоровели ещё 33 жителя области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6280 (82,9% от числа заболевших).

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 58 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1233 пациента:

Калуга – 306 (+1 к предыдущему дню),

Обнинск – 149 (-2),

Боровский район – 132 (-2),

Людиновский район – 106 (+2),

Жуковский район – 70 (-1),

Малоярославецкий район – 68 (-3),

Козельский район – 65 (0),

Дзержинский район – 46 (+4),

Сухиничский район – 44 (-2),

Жиздринский район – 34 (-2),

Бабынинский район – 25 (0),

Перемышльский район – 25 (0),

Кировский район – 24 (0),

Ферзиковский район – 24 (+1),

Спас-Деменский район – 19 (0),

Мещовский район – 14 (0),

Юхновский район – 13 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Думиничский район – 11 (0),

Тарусский район – 9 (-1),

Барятинский район – 9 (0),

Износковский район – 7 (0),

Медынский район – 7 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 13 августа 2020 года.

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