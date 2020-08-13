Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 13 августа

В четверг, 13 августа, в Калужской области подтвердили 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7543 до 7571.
Выздоровели ещё 33 жителя области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6280 (82,9% от числа заболевших).
Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 58 калужан.
На лечении в больницах и дома остаются 1233 пациента:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 13 августа 2020 года.
Тем временем
В Калуге опознали всех девочек, которые избивали сверстниц на камеру. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!